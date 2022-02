Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženy se zajímaly o drogerii

KARLOVARSKO – Z prodejny však odcházely bez placení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - Rybáře sdělili třem ženám ve věku 24, 24 a 23 let podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Podezřelé ženy se v první polovině ledna letošního roku měli vydat nejméně ve dvou případech do jedné z prodejen drogerií v Karlových Varech. V prodejně měly odcizit různé drogistické zboží a uschovat si ho do dětského kočárku. Poté měly v obou případech prodejnu společně opustit, aniž by za zboží zaplatily.

Tímto svým jednáním způsobily škodu ve výši přibližně 18 tisíc korun.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

10.2.2022

