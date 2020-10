Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženy řešily spor svých potomků po svém

SOKOLOVSKO – Nyní jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Dvojice žen ve věku 38 a 59 let měla ve druhé polovině srpna letošního roku vstoupit ve večerních hodinách do bytu v Horním Slavkově. I přes nesouhlas majitele bytu v něm měly ženy setrvat a následně mělo dojít ke slovní rozepři. Poté měla dvojice fyzicky napadnout mladistvého chlapce, kterého ženy několikrát udeřily do oblasti hlavy. Tímto jednáním chtěly vyřešit předchozí spor mezi chlapcem a jejich potomky. Dvojice žen měla odejít, až když jim pětačtyřicetiletý majitel bytu pohrozil přivoláním policie.

Policisté z obvodního oddělení v Horním Slavkově oběma ženám sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.

V případě prokázání viny hrozí ženám trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

23. 10. 2020

