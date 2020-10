Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženy kradly zejména dětské oblečení

KARLOVARSKO – Jejich lup jim překazila obsluha prodejny.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře sdělili dvěma čtyřicetiletým ženám ze Sokolova podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Té se měla začátkem září tohoto roku nejprve dopustit jedna z podezřelých žen sama. V pozdních odpoledních hodinách měla navštívit obchodní dům v Karlových Varech, kde zavítala do prodejny s textilem. Z regálů měla vzít téměř dvě desítky dětských oblečků za téměř 9 tisíc korun a odejít bez jejich zaplacení. O čtyři dny později si měla počínat obdobně i se stejně starou ženou. Do stejné prodejny měly přijít s taškou a do ní následně vložit nad dvě desítky dětských bodýček a dalších oblečků. S taškou měla jedna z žen prodejnu opustit, aniž by za zboží zaplatila. Jejího jednání si však všimla místní obsluha a ženu následovala. Žena tašku s odcizeným zbožím zahodila a z místa utekla. Její společnice využila tohoto nestřeženého okamžiku a z prodejny odešla. Takového jednání se dopustily i přes skutečnost, že jedna z podezřelých žen byla za tento trestný čin již v minulosti odsouzena Okresním soudem v Plzni a druhá potrestána trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 5.

V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

nprap. Eva Valtová

16. 10. 2020

