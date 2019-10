Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ženu zastihli na odchodu

LIBEREC – Nástupu do výkonu trestu se vyhýbala od roku 2015.

V prvním říjnovém týdnu tohoto roku obdrželi policisté Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje informaci o výskytu ženy, která se od roku 2015 vyhýbala nástupu do výkonu trestu odnětí svobody.

Informace o jejím současném pobytu policisté okamžitě prověřili a v pondělí 7. října provedli kontrolu jednoho z libereckých ubytovacích zařízení. Na 38letou ženu v celostátním pátrání policisté z Oddělení dokumentace Odboru cizinecké policie narazili při odchodu z hotelu. S sebou měla několik kusů zavazadel, což naznačovalo, že své místo působnosti hodlala opět změnit.

Po provedených neodkladných úkonech v místě vypátrání, putovala žena v režimu zadržení na oddělení k dalším nezbytným administrativním úkonům. Policisté zjistili, že recidivistka byla v minulosti opakovaně odsouzena pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což ji Okresní soud v Teplicích vyměřil trest odnětí svobody na jeden rok. Nástupu k vykonání trestu se však do současné doby neměla. Mimoto cizinečtí policisté zjistili také to, že v ubytovacích zařízeních, která navštěvovala, se žena prokazovala doklady sousedního státu, neboť jí evidentně bylo zřejmé, že je po ní v České republice vyhlášeno pátrání.

Jakmile bylo administrativním úkonům učiněno za dost, eskortovali policisté 38letou recidivistku do nejbližší vazební věznice k nástupu výkonu trestu.

