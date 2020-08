Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Ženu vypátrali včas

VYŠKOVSKO: Spolykala léky, aby se otrávila.

Ve středu odpoledne pátrali policisté na Vyškovsku po mladé ženě, která přes sociální sítě sdělila, že chce spáchat sebevraždu. Při podobných pátracích akcích často bojujeme o drahocenný čas. Stejně tomu bylo i v tomto případě. Šťastnou náhodou však bylo, že jeden z policistů speciální pořádkové jednotky, která byla také zapojena do pátrání, byl spolužákem hledané ženy. Díky tomu se s ní podařilo navázat telefonický kontakt a určit místo, kde by se mohla nacházet. Zanedlouho ji také policisté, na popsaném místě v nedalekém lesním porostu vypátrali. Žena spolykala větší množství léků a už upadala do mdlob. Policisté ji proto transportovali k nejbližší silnici, kde ji předali záchranářům k převozu do nemocnice.

21. srpna 2020

