Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ženu podvodník připravil o 900 tisíc korun

BENEŠOVSKO - Její peníze byly odeslány na cizí účty a následně vybrány z bankomatů v Praze.

Benešovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality aktuálně šetří další případ podvodu. Tentokrát se podvodník vydával za zaměstnance bankovní instituce a telefonicky kontaktoval 46letou ženu, které sdělil, že její účet napadli hackeři. Vše se odehrálo už v polovině července tohoto roku.

Pachatel poškozenou přesvědčil, že jediný způsob, jak své peníze ochránit, je zaslaná na tzv. revizní účet, kde budou peníze ochráněny a po 24 hodinách opět vráceny na její účet. Poškozená této legendě uvěřila a z obavy o své úspory peníze ve 20 platbách zaslala na 4 bankovní účty. Tím to ale nekončilo. Pachatel ženu přesvědčil i o tom, aby si v internetovém bankovnictví zažádala o úvěr ve výši 400 tisíc korun.

Ženě se během víkendu celá věc rozležela v hlavě a usoudila, že se pravděpodobně stala obětí podvodníka, proto v pondělí zašla na policejní služebnu a policistům celou událost oznámila.

Policistům se podařilo zjistit, že peníze byly převedeny na bankovní účty osob, které byly neznámým pachatelem "znáborovány" za tímto účelem a poskytly veškeré údaje ke svým účtům, a to včetně předání jejich platebních karet.

Z těchto platebních karet pak peníze poškozené ženy v Praze vybral zatím neznámý muž. I on mohl být pro tyto účely najat a peníze mohl následně předat další osobě. Policisté by jej proto potřebovali k celé věci vyslechnout. Právě muž na fotografiích vybral z bankomatů peníze poškozené, a to částku ve výši 900 tisíc korun.



Touto cestou bychom chtěli požádat o pomoc se ztotožněním muže na fotografii. Pokud muže poznáváte, ozvěte se prosím na linku 158 nebo přímo benešovským kriminalistům na tel. číslo 606 691 232. Za jakékoliv důležité informace děkujeme.

Kriminalisté současně ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, za což pachateli hrozí, v případě dopadení a prokázání viny, až 8letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

19. října 2023

