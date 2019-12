Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženu obtěžoval několik měsíců

SOKOLOVSKO – Měl jí volat, navštěvovat v práci a nakonec vniknout do bytu.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů nebezpečného pronásledování a porušování domovní svobody.

Ten měl od konce minulého roku do března roku letošního obtěžovat devětadvacetiletou ženu, kterou poznal v zaměstnání v Sokolově. Nejdříve jí měl několikrát denně volat na mobilní telefon a poté, když si žena jeho číslo zablokovala, tak jí měl osobně vyhledávat. Muž měl postávat před jejím domem, navštěvovat jí v zaměstnání a vše mělo vyvrcholit tím, že se snažil vniknout do jejího bytu. To se mu na druhý pokus nakonec podařilo, ale byl přistižen jiným mužem a z místa okamžitě utekl. Následně žena celou věc oznámila na policii.

V případě prokázání viny hrozí pětatřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 12. 2019

