Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženu měl ohrožovat poničenou sklenicí

SOKOLOVSKO – Přitom jí měl vulgárně urážet.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví místnímu čtyřiatřicetiletému muži.



V první polovině března letošního roku měla být šestatřicetiletá žena společně s jejími dvěma dětmi na návštěvě u čtyřiatřicetiletého muže v Sokolově. V nočních hodinách ho měla vyzvat, aby si ztišil hudbu a nebudil děti. Muž měl na to zareagovat tak, že začal ženu ohrožovat rozbitou sklenicí na víno. Přitom jí měl způsobit zranění na ruce. Poté jí měl fyzicky napadnout úderem ruky do oblasti hlavy a zároveň jí vulgárně urážet. Po vzbuzení dětí měla žena utéct k nim do pokoje.



Se svým zraněním poté žena vyhledala lékařské ošetření. Zároveň jí byla vystavena téměř měsíční pracovní neschopnost.



V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 4. 2021

vytisknout e-mailem