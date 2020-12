Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženu měl napadnout a okrást

KARLOVARSKO – Obviněný muž skončil ve vazbě.

Karlovarští kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality zahájili trestní stíhání místního čtyřiatřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.



Té se měl dopustit koncem listopadu tohoto roku ve svém bytě v Karlových Varech. Po předchozí slovní rozepři měl po bývalé pětadvacetileté přítelkyni požadovat finanční hotovost a následně jí fyzicky napadnout. Ženu měl nejprve uhodit a potom jí za vlasy strhnout na zem. Zde jí měl zalehnout tak, aby se nemohla hýbat a následně jí z batohu vzít peníze. Poté, co obviněný muž vstal, šla napadená k oknu a volala o pomoc. Agresor jí měl ale strhnout od okna a navíc udeřit klackem do nohou. Po chvíli na místo přijela policejní hlídka, která muže na místě zadržela a eskortovala na policejní služebnu k provedení dalších procesních úkonů.



Policejní komisař následně podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Karlových Varech ho poslal do vazební věznice.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let.



nprap. Eva Valtová

2. 12. 2020



