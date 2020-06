Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženu, kterou doprovázel, okradl

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětadvacetiletého muže z Kynšperku nad Ohří, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu výtržnictví.

Obviněný měl v pátek 5. června letošního roku doprovázet ve večerních hodinách šestadvacetiletou ženu do azylového domu v Nebanicích. Ta mu měla po cestě sdělit, že pila alkohol a do azylového domu tedy nemůže. Následně měla dodat, že přespí u známého. To mělo muže rozčílit a ženě začal nadávat a vyhrožovat fyzickým napadením. Ta na nic nečekala a z místa utekla. Obviněný jí měl doběhnout, opět jí vyhrožovat a po chvíli z ruky vytrhnout tašku a z místa utéct. Tímto svým jednáním jí měl způsobit škodu necelé tři tisíce korun.

Žena celou věc okamžitě oznámila na policii. V neděli 7. června policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří muže zadrželi.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 6. 2020

