Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženu fyzicky napadl

SOKOLOVSKO – Navíc jí měl také vyhrožovat.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a nebezpečného vyhrožování šestačtyřicetiletému muži ze Sokolovska.

Podezřelý si měl opatřit klíče od bytu stejně staré ženy ze Sokolovska a v polovině října letošního roku po poledni do bytu přijít. Měl vstoupit do místnosti, kde se sedící žena nacházela a poté do ní strčit. Následně jí měl uchopit za vlasy, začít s ní cloumat a přitom jí vyhrožovat. Po chvíli jí měl dvakrát udeřit rukou do oblasti hlavy a z bytu odejít. Po tomto incidentu musela žena vyhledat lékařské ošetření.

Šestačtyřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

17. 12. 2020

