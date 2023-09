Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ženě několik měsíců vyhrožoval a pronásledoval jí

BENEŠOVSKO - Obviněný skončil ve vazbě.

Říká se, že historie se někdy opakuje. Bohužel i v tom negativním slova smyslu, jako tomu je v tomto případě z Benešova.

Jednašedesátiletý muž se zřejmě nemohl smířit s rozchodem s partnerkou, začal jí vydírat, pronásledovat a dělat různé naschvály, aby narušil její běžný život a mimo jiné ohrožoval i její živobytí. Nebylo to však poprvé... ten samý muž takhle postupoval i po rozchodu s bývalou partnerkou před několika lety. Za to byl pravomocně odsouzen a dostal podmínku.

Nyní se scénář odehrával velmi podobně. Poškozenou 56letou ženu po rozchodu nepřestal obtěžovat. Úmyslně jí pravidelně pronásledoval do místa bydliště, zaměstnání, na nákup, k autu... prostě všude, kde věděl, že se poškozená běžně pohybuje a tam na ní čekal. Později začal i s urážkami, nadávkami a vyhrožováním, že jí zničí. To ale bohužel nebylo vše. Zmíněný muž ve čtyřech případech, v úmyslu zesílit a stupňovat své výhružky a zastrašování poškozené ženy, ohrozil i její živnost, kterou žena vykonávala. Na dveře a do prostor její kanceláře vstříknul silně zapáchající chemickou látku. Tímto zcela znemožnil výkon činnosti poškozené, jelikož po zásahu látkou bylo nutné vyměnit nejen dveře, ale i podlahy a veškeré vybavení, protože intenzivního zápachu se nedalo zbavit jiným způsobem. Žena musela nakonec kancelář opustit.

Tímto systematickým způsobem, neustálým nátlakem, vyhrožováním a pronásledováním ženě znemožnil běžný způsob života a překazil i její podnikání.

Benešovským kriminalistům se velmi důkladným šetřením celé věci podařilo zajistit mnoho důkazních materiálů, na kterých je muž při pronásledování nebo například při ničení zmíněné kanceláře vidět. Stejně tak zajistili mnoho důkazních materiálů v podobě výhružných zpráv a emailů, proto zahájili trestní stíhání 61letého muže a obvinili jej ze spáchání přečinu nebezpečné pronásledování, přečinu vydírání a poškození cizí věci. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněnému až 4 roky odnětí svobody. Trestní stíhání muže je vedeno vazebně.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

7. září 2023

