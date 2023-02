Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ženě, která spadla z balkónu, policisté zachránili život

KARLOVARSKO – Se zraněním byla letecky transportována do nemocnice.

Policejní hlídka z obvodního oddělení Nová Role ve složení prap. Bc. Václav Mastný a nstržm. Petra Vidrová ve čtvrtek 2. února letošního roku střežila v odpoledních hodinách poblíž místní zahrádkářské kolonie nalezenou munici. Při předávání munice přivolanému policejnímu pyrotechnikovi slyšeli policisté krátce před 18. hodinou hluk, který vyšel ze setmělé zahrádkářské kolonie.

Policisté okamžitě pojali podezření a obavu o místní třiačtyřicetiletou ženu, která kolem nich při střežení munice procházela. Z místní znalosti věděli, že přebývá v nedostavěné zahradní chatce v zadní části kolonie, která je v zimě téměř neobývaná a nejbližší obývaný dům je od tohoto místa vzdálen přibližně 500 metrů.

Policisté na nic nečekali a okamžitě se rozeběhli k chatce. „Když jsme přiběhli k brance na pozemek k této chatce, tak jsme uslyšeli sténání, chroptění a naříkání. Využili jsme svého oprávnění a vstoupili na pozemek. Po něm pobíhali tři štěkající psi a v zadní části ležela pod balkonem třiačtyřicetiletá žena, která byla celá od krve. Poskytli jsme jí první pomoc a vzhledem k tomu, že byla při vědomí, tak jsme s ní komunikovali. Sdělila nám, že při uklízení spadla z balkónu, na kterém není zábradlí,“ uvedl prap. Bc. Václav Mastný, který u policie slouží již 23 let a s podobným případem se nesetkal poprvé. „Přitom jsme samozřejmě vše oznámili na tísňovou linku, protože bylo zřejmé, že žena nutně potřebuje lékařské ošetření,“ doplnila nstržm. Petra Vidrová sloužící teprve dva roky.

Do příjezdu Zdravotnické záchranné služby policisté s ženou komunikovali a kontrolovali její životní funkce. Po příjezdu záchranářů policisté ženu s podezřením na středně těžká poranění pomohli přenést na příjezdovou cestu. Poté byla Zdravotnickou záchrannou službou žena převezena na místní fotbalové hřiště, kde o několik málo minut později přistál záchranářský vrtulník, který jí kvůli rozsáhlým zraněním letecky transportoval do nemocnice v Plzni.

„Jsme samozřejmě rádi, že jsme zrovna v tu dobu poblíž zahrádkářské kolonie byli, protože je to opravdu místo, kde v tomto zimním období příliš lidí není a bůhví, jak by to jinak celé dopadlo. Těší nás, že jsme ženě pomohli a pevně věříme, že bude brzy zase v pořádku,“ shodli se policisté.

Jejich počínání ocenil i brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „Kolegové byli ve správnou dobu na správném místě a svou všímavostí a aktivním přístupem výborně usoudili, že se opodál mohlo něco přihodit. Nebýt toho, mohlo to skončit tragicky. Potvrdili, že na obvodních odděleních máme výborné policisty. Děkuji jim, že ženě zachránili to nejcennější, tedy lidský život,“ uvedl brig. gen. Mgr. Petr Macháček.

mjr. Jakub Kopřiva

8. 2. 2023

