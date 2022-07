Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Ženě dali druhou šanci

KRAJ VYSOČINA: Policisté zachránili život dvaadvacetileté ženě

Policisty z obvodního oddělení Náměšť nad Oslavou prap. Vojtěcha Strouhu a prap. Jana Polického ocenil ve středu 27. července krajský policejní ředitel brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek za záchranu života mladé dívky, která chtěla spáchat sebevraždu. Krajský policejní ředitel jim předal společně s ředitelem územního odboru Třebíč plk. PhDr. Alešem Indrou skleněnou plaketu a medaili útvaru za projevení odvahy a osobní statečnosti. Součástí ocenění byla také kázeňská odměna a poděkování za jejich rychlý a úspěšný zákrok, který vedl k záchraně lidského života.

Celá dramatická událost začala pro policisty 21. června v podvečer, kdy se pro dvojici policistů blížil konec jejich až do té doby poměrně klidné denní služby. Kolem půl šesté večer se ale situace změnila, a to když na integrované operační středisko na tísňovou linku policie oznámil muž, že má velmi vážnou obavu o život a zdraví svoji přítelkyně, která mu poslala prostřednictvím sociálních sítí fotografie, na kterých si podřezávala žíly, a připojila zprávu, že se chce zabít.

Operační důstojník na oznámení okamžitě zareagoval a do místa dívčina bydliště vyslal nejbližší policejní hlídku z Náměště nad Oslavou. Policisté vyjeli na místo, kde měla dívka bydlet v bytě ve třetím patře domu. Jelikož většina bytů nebyla označena jmenovkou, policisté měli velmi obtížnou práci a snažili se co nejrychleji najít byt, ve kterém by se mohla dívka nacházet. Bouchali na vchodové dveře od všech bytů na patře a vyzývali dívku, aby se ozvala. Dívka po chvíli na policisty přes zavřené dveře křičela, ať jdou pryč, nebo vyskočí z okna.

Policisté proto na nic nečekali, neboť měli důvodnou obavu o život a zdraví dívky, a proto se rozhodli pro násilný vstup do bytu. Praporčík Jan Polický vykopnul vstupní dveře do bytu a oba policisté vstoupili dovnitř. Už z chodby ode dveří bytu viděli dívku, jak stojí za otevřeným oknem na venkovní římse. Další okamžiky se seběhly velice rychle - oba policisté se rozeběhli dívce na pomoc. Praporčík Vojtěch Strouha vylezl na parapet okna, ze kterého se vyklonil a chytil dívku za paži. V tu dobu již jeho kolega otevřel druhé křídlo okna, za kterým dívka stála, a uchopil ji oběma rukama v podpaží, aby ji vytáhnul do bezpečí zpět do bytu. Poté policisté zjistili, že dívka má mnohočetná řezná poranění na předloktí obou rukou i na obou nohou. Mezitím už na místo přijeli také místní profesionální hasiči a společně poskytli dívce první pomoc, ovázali ji rány a až do příjezdu zdravotnické záchranné služby ji udržovali v klidu a sledovali její zdravotní stav. Dívku si poté převzali do péče záchranáři Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Policisté u dívky provedli dechovou zkoušku a zjistili, že dívka je pod vlivem alkoholu. Z důvodu zranění záchranáři dívku převezli do třebíčské nemocnice k dalšímu ošetření.

„Kolega Vojtěch Strouha má na svém kontě v krátkém čase již druhý mimořádný čin, při kterém zachránil lidský život, proto mu dneska uděluji medaili Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za projevení odvahy a osobní statečnosti. Druhému členu hlídky náleží za tento čin skleněná plaketa. Můžeme být na vás oba právem pyšní, neboť jste se dokázali v danou chvíli správně rozhodnout a adekvátně zareagovat. Jen díky vaší odvaze a duchapřítomnosti tato mladá žena dostala druhou šanci na život,“ uvedl při předání ocenění policejní ředitel brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek s tím, že oba policisté si zaslouží poděkování a respekt a mohou být vzorem pro všechny své kolegy, protože dělají dobré jméno celému bezpečnostními sboru.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

27. červenec 2022

