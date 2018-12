Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žena zpronevěřila peníze seniorů i pošty

TRUTNOVSKO – Stíhaná je na svobodě

V těchto dnech zahájil policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Trutnov trestní stíhání proti 31leté ženě a obvinil ji ze spáchání přečinu zpronevěra.



Obviněné klademe za vinu, že v období od srpna 2017 do července letošního roku provedla ve více jak 30 případech bez souhlasu oprávněných osob výběry peněz či jiné peněžní transakce z bankovního účtu a celkově tak měla starší manželský pár z Trutnovska připravit o částku vyšší než 360 tisíc korun. Ke svému protiprávnímu jednání měla využít platební kartu, kterou ji opakovaně svěřili, včetně přístupového kódu pin s tím, aby za ně zařizovala potřebné platby. Tou dobou manželé navíc prováděli stavební úpravy ve svém domě a potřebovali platit faktury. Na ženu se tak s důvěrou obrátili, neboť si s tím sami nevěděli rady. Vše začalo být podezřelé, když se ozval zástupce firmy provádějící práce s tím, že nejsou uhrazeny některé faktury. Senioři mu proto předložili výpis svého účtu, ze kterého vyšlo vše najevo. Zákon měla žena porušit ještě v jednom případě a to v průběhu června tohoto roku. Tentokrát jako zaměstnankyně České pošty si na jedné z poboček na Trutnovsku měla bez jakéhokoli souhlasu vzít z pokladny více jak 55 tisíc korun. Při svém výslechu se kriminalistům v obou případech přiznala a uvedla, že peníze použila převážně k uhrazení svých soukromých závazků, které nezvládala splácet.



V případě uznání viny a odsouzení ženě hrozí trest odnětí svobody až na pět let. Stíhaná je na svobodě.

nprap. Lukáš Vincenc

tiskový mluvčí ÚO Trutnov



