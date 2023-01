Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žena zneužila důvěřivosti lidí

JABLONECKO – Kriminalisté zahájili trestní stíhání ženy, která z důvěřivých lidí vylákala přes 200 tisíc korun.

Minulý týden vrchní inspektor z Oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 56leté ženy jako obviněné ze spáchání trestného činu podvod, kterého se dopustila v době od ledna 2021 do července loňského roku.

V tomto období se jí podařilo v Železném Brodě od pěti osob ve věku 40 až 85 let podvodně vylákat celkovou finanční částku ve výši 269.027,- Kč. Pouze s jedním poškozeným se obviněná znala, ostatní čtyři náhodně oslovila v ulicích Železného Brodu a doslova se jim vetřela do přízně s řadou smyšlených příběhů o tom, v jaké nouzi se aktuálně nachází. Pětaosmdesátiletému seniorovi namluvila například to, že potřebuje peníze na jídlo, nájem, pračku, nábytek a dokonce i na umělé přerušení těhotenství. Senior ve snaze jí pomoci přišel o více jak devadesát tisíc.

Čtyřicetiletého muže zase na začátku roku 2021 oslovila na autobusovém nádraží v Železném Brodě a požádala ho, jestli by jí u sebe v bytě neubytoval. Muž s tímto souhlasil i přesto, že ji neznal. Pouze si dal podmínku, aby mu přispívala na nájem. Výsledkem této domluvy bylo ovšem to, že do července loňského roku přišel o 161.500,- Kč, které z něho obviněná podvodně vylákala. Kromě jiných důvodů si vymyslela, že peníze potřebuje také pro svoji dceru, aby mohla podstoupit umělé přerušení těhotenství. Tehdy jí poškozený v hotovosti předal dokonce 140.000,- Kč.

Obviněná byla ve svém podvodném jednání tak přesvědčivá, že dokonce 64letá žena na to, aby jí mohla půjčit 3.000,- Kč, si sama vzala půjčku u jedné finanční společnosti. Všichni poškození se shodli na tom, že uvedené podvodnici chtěli vždy jen pomoci v její údajně velmi tíživé situaci. Nikomu z nich nevrátila bohužel ani korunu.

Kriminalistům se podařilo trestnou činnost obviněné zdokumentovat a připravit vše k zahájení jejího trestního stíhání. Během toho se žena z Železného Brodu přestěhovala do Semil a pro kriminalisty bylo obtížné ji v novém bydlišti zastihnout. Podařilo se jim ji ovšem zkontaktovat telefonicky a domluvit si tak schůzku v prostoru náměstí v Semilech s tím, že bude převezena k výslechu na služebnu. Obviněná na to reagovala po svém a ještě dříve než přišla na smluvené místo, zavolala na linku 158, a oznámila, že ji telefonicky kontaktoval muž vydávající se za příslušníka policie. Policistovi sdělila místo a čas domluvené schůzky. Operační důstojník samozřejmě na toto místo vyslal hlídku z Obvodního oddělení v Semilech, která se tam místo s falešným policistou potkala se svými kolegy z Jablonce nad Nisou. Poté se k nim přidala i obviněná a společně odjeli na služebnu, kde převzala usnesení o zahájení trestního stíhání. Za spáchání uvedeného trestného činu jí tak nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na způsobenou výši škody. Na závěr můžeme ještě uvést to, že kriminalistovi, na které poslala policejní hlídku, se prostřednictvím sms zprávy za své jednání omluvila.





9. 1. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem