Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žena zahlcovala zprávami datové schránky soudů a dalších veřejných institucí

PLZEŇ - Po několikaměsíčním pečlivém prověřování kriminalisté zahájili trestní stíhání a ženu obvinili ze dvou trestných činů.

Vrchní komisař odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje po několikaměsíčním pečlivém prověřování zahájil trestní stíhání dvaačtyřicetileté ženy, kterou obvinil z pokračujícího přečinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a z pokračujícího přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávěný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací ve stádiu pokusu. Obviněná žena měla zaslat statisíce datových zpráv charakteru spamu do datových schránek soudů a dalších veřejných institucí. Tím byla ohrožena schopnost dotčených institucí plnit své úkoly. Žena byla před zahájením trestního stíhání opakovaně upozorňována, aby s protiprávním jednáním přestala, což však nerespektovala. Celkem poslala více než dvě stě tisíc datových zpráv. Podle ustanovení trestního zákoníku jí hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

Kriminalisté v souvislosti s tímto mimořádným případem apelují na občany, aby s datovými schránkami nakládali zodpovědně a v souladu se zákonem, aby nedocházelo k jejich zneužití a ohrožení jejich provozu. Tento typ kybernetických útoků má vážné důsledky nejen pro příslušné instituce, ale také pro občany, kteří tak mohou být v důsledku zpoždění nebo zmaření soudních řízení či administrativních procedur poškozeni.



por. Mgr. Dagmar Brožová

11. prosince 2024

vytisknout e-mailem