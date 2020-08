Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žena zabloudila na procházce

KARLOVARSKO – Naštěstí vše dobře dopadlo.

Do lesa se na turistickou procházku v úterý dne 18. srpna 2020 před osmou hodinou večerní vydala 66letá žena, která při zpáteční cestě však ztratila orientaci a zabloudila. Žena zavolala na tísňovou linku 158 a operačnímu důstojníkovi popsala svojí situaci. Ten bezodkladně přijal veškerá opatření, nasadil do pátrání místní policejní hlídky a vzhledem k tomu, že se paní měla pohybovat poblíž státní hranice s Německem, přizval na pomoc také sousední kolegy. Ztracené ženě se po chvíli vybil mobilní telefon a nebylo možné ji kontaktovat. Mezitím co policisté po ženě pátrali, došla v Německu naštěstí k rodinnému domu, odkud si zavolala pomoc. Němečtí kolegové ženu převezli na státní hranici, kde si jí převzali čeští policisté a v pořádku jí odvezli zpět domů.

Vzhledem k nadcházející houbařské sezóně a příznivému počasí se do lesa vydávají houbaři i další návštěvníci přírody. Každý rok se policisté setkávají s případy ztracených houbařů či osob, které se vydají na podobnou procházku do lesních porostů. Aby se tomu dalo předejít, je třeba si uvědomit několik důležitých informací. Pokud zabloudíte, měli byste vědět, co v takové situaci dělat.

V první řadě, si na své procházky či na hledání hub do lesa vezměte s sebou plně nabitý mobilní telefon. Sami choďte jen na takové místo, kde to dobře znáte. Dejte vědět někomu blízkému, kam máte v plánu jít a i přibližně na jak dlouhou dobu. Před procházkou zvažte své síly a zdravotní stav. Pokud se chystáte jít na delší dobu, nezapomeňte doma svačinu a pití. Určitě také nezapomeňte na vhodné oblečení. Pokud máte nějaké vážnější zdravotní potíže a berete léky, mějte je pro jistotu u sebe.

Co dělat, když zabloudíte:

Zachovejte chladnou hlavu. Nechoďte dokola ani chaoticky neměňte směr. Držte se při hledání cesty jednoho směru a orientujte se podle nějakého bodu v přírodě. Když narazíte na lesní či polní cestu, může Vás dovést na hlavní silnici, kde se můžete orientovat podle směrových tabulí. Pokud se nezorientujete sami, neváhejte co nejdříve zavolat pomoc. Mobilním telefonem zavolejte rodině, příbuzným či na tísňovou linku 158.

nprap. Eva Valtová

20. 8. 2020

