Žena z Rakovnicka pomohla najít ztracenou nemocnou seniorku

Slavia pojišťovna a Policie ČR ocenily ženu z Rakovnicka, která pomohla najít ztracenou nemocnou seniorku

Prvním člověkem v České republice, který získal ocenění od Slavia pojišťovny a Policie ČR Ztracená pomněnka za záchranu dospělého člověka, se stala Naďa Nováková z Rynholce na Rakovnicku. Po pětihodinovém pohřešování našla seniorku, trpící schizofrenií, která se špatně orientovala v terénu. V chladném a deštivém počasí ji už za tmy začaly hledat desítky profesionálů s vrtulníkem s termovizí. Předchozí dva držitelé Ztracené pomněnky pomohli najít malé dítě v lese a, mladou dívku, která napsala dopis na rozloučenou a utekla z domova.



Ačkoliv se vše odehrálo 1. dubna, do „aprílu“ měla celá situace hodně daleko. Na policisty se obrátil obyvatel Rynholce na Rakovnicku s tím, že se mu ztratila žena, trpící schizofrenií. V obci s tisícovkou obyvatel, která leží jenom dva kilometry od Nového Strašecí, se tato informace rychle rozkřikla. Zaznamenali ji také syn a dcera paní Novákové, kteří se okamžitě vydali pohřešovanou ženu hledat. Do Rynholce mezitím dorazilo několik desítek hasičů a policistů, přilétl i vrtulník s termovizí. Všechny tlačil čas. Začátkem dubna byla ještě velká zima, začalo pršet a přicházela tma. „Nedokázala jsem sedět doma,“ říká Naďa Nováková. „Nejprve jsem ztracenou paní hledala pěšky v Rynholci, ale pak jsem si vzala auto a říkala si, kam by tady tak starší člověk mohl jít? Buď na nákup nebo na procházku,“ popisuje zachránkyně. Vydala se proto po okolí a dívala se do škarp, jestli třeba někde nešťastná sousedka nespadla a nezranila se. „Nakonec jsem ji našla sedět až na konci lesíka,“ vypráví Naďa Nováková. „Začala jsem si s ní povídat, vzala ji do auta a vysvětlila, že ji odvezu za manželem. Paní na sobě naštěstí měla zimní bundu, která ji ochránila od prochladnutí,“ vzpomíná si na nejšťastnější okamžik toho dne novopečená Ztracená pomněnka ze Středočeského kraje. Do Rynholce přivezla pohřešovanou seniorku živou a zdravou. Záchranáři i vrtulník se tak mohli vrátit zpět.



To, že se Naďa Nováková svoji sousedku vydala hledat, považuje za samozřejmost. „Mojí mamince je 71 let a kdyby se jí něco podobného stalo, taky bych byla šťastná za každého, kdo by jí šel pomoci,“ říká ošetřovatelka na ARO v rakovnické nemocnici. „Ztracenou pomněnkou chceme poukázat na to, že hrdinové nejsou pouze ve filmech a počítačových hrách, ale že jsou to obyčejní lidé,“ vysvětluje generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser. „Ačkoliv pojišťovnictví pracuje s oceňováním rizik, velmi dobře víme, že lidský život je ve skutečnosti nenahraditelný. Často jej může zachránit pouhá všímavost. Kamerové systémy nejsou všude, ale oči a cit máme všichni,“ dodává Waisser.

„Policie České republiky si Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný Pomněnkový den, připomíná každoročně 25. května a využívá ho k rozšiřování povědomí veřejnosti o tématu pohřešovaných dětí i dalších osob,“ říká policejní prezident genmjr. Martin Vondrášek. Právě v tento den se totiž v roce 1979 v New Yorku ztratil cestou do školy šestiletý chlapec, a přestože následovalo rozsáhlé pátrání, nebyl bohužel nikdy nalezen. „Velkou pomoc při pátrání často přináší zapojení dobrovolníků, dobrovolnických organizací i široké veřejnosti a jsem rád, že touto cestou máme možnost ty nejobětavější za jejich pomoc ocenit,“ doplňuje Vondrášek. Prvním oceněným se stal vloni v říjnu Tomáš Balek z Ústí nad Labem, který pomohl najít čtrnáctiletou dívku, jež napsala dopis na rozloučenou a utekla z domu. Druhou Ztracenou pomněnku získala letos v únoru Barbora Rýdlová z Rokycan za pomoc při nalezení tříletého chlapce, který se rodičům ztratil v lese.Cílem společného projektu Slavia pojišťovny a Policie ČR Ztracená pomněnka je motivovat lidi k vzájemné pomoci, empatii a všímavosti. Ocenění v něm získají ti, kterým nejsou lhostejné problémy ostatních. Ztracenou pomněnku dostanou za pomoc při nalezení pohřešovaného člověka. Bez ohledu na to, zda jde o dítě, dospělého nebo seniora.





