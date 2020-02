Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žena z Chebu kradla v Mostě

MOST - Po sedmi krádežích skončila ve vazbě; Ukradenou lampu z obchodu prodal na ulici; Kopl do výlohy a rozbil ji.

Kopl do výlohy

Špatnou náladu si kompenzoval netradičním způsobem 27letý muž z obce na Litvínovsku. Ve večerních hodinách v litvínovské ulici PKH šel kolem budovy a u ní měl úmyslně kopnout do skleněné výlohy u jedné prodejny potravin, kterou rozbil. Z místa činu následně utekl. Díky svědkům události byl zadržen. Poškozený majitel vyčíslil škodu na částku vyšší než pět tisíc korun. Muž byl po zadržení umístěn do policejní cely. Vyšetřovatel ho nyní obvinil z přečinu poškození cizí věci a stíhá ho na svobodě.

Znovu na scestí

I když byl Mostečan již za krádež v posledních třech letech odsouzen, opět kradl. Muž ve věku 33 let z Mostu byl nakupovat v jednom mosteckém supermarketu. Ještě v prodejně si vybral stolní LED lampu na psací stůl, která byla vystavena v regále. Za provozu si lup nepozorovaně uschoval pod oděv a poté prodejnu opustil, aniž by za zboží zaplatil. Policisté obvodního oddělení Most Zahradní, kteří se oznámeným případem zabývali, však totožnost nepoctivého zákazníka odhalili a ve zkráceném přípravném řízení mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který mu hrozí v případě odsouzení až tříletý trest odnětí svobody. Lup muž údajně prodal neznámému muži. Svým počinem způsobil obchodu škodu za téměř dva tisíce korun.

Opět kradla, z cely putovala hned do vazby

Okresní soud v Mostě poslal minulý týden do vazby 46letou ženu z Chebu. Ta měla minulý týden v jednom mosteckém supermarketu odcizit 15 kusů čokolád za 958 korun, které si uschovala do kabelky a poté prošla přes pokladní zónu, aniž by za uvedené zboží zaplatila. Už v minulosti byla za krádež odsouzena a v lednu byla na policii jako doma poté, co měla krást v šesti prodejnách. Policisté i nyní ženě sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, zprávu o výsledku řízení předali státnímu zástupci, ten soudu předložil návrh na potrestání a soud uvalil vazbu.

Most 10. února 2020

nprap. Ludmila Světláková

