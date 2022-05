Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žena vyzrála na podvodníka

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Ne každý případ má však šťastný konec!

Podvody na internetu jsou stále častější. I přesto, že na tento “kyberproblém“ opakovaně upozorňují jak policisté, tak i jiné instituce, najdou se lidé, kteří v síti podvodníka uvíznou. Mnohdy tím přijdou o celoživotní úspory, a to doslova během pár vteřin.

V této situaci se ocitl muž z Uherskohradišťska, který začátkem května prodával na bazarovém portále zboží. Ihned s ním začala přes aplikaci Whatsapp komunikovat žena s tím, že má o zboží zájem. Také mu přeposlala odkaz na stránky kurýrní služby. Po jejich otevření se měl přihlásit do svého internetového bankovnictví a aktivovat si aplikaci Smartbanking, což také učinil. Po nějaké době se podíval na účet, zda mu byla připsána částka za prodej zboží. Bohužel zjistil, že mu naopak z účtu nějaké částky byly odčerpány. Jednalo se o téměř dvě stě tisíc korun. Žena, která mu odkaz poslala, byla samozřejmě nekontaktní. Muž duchapřítomně zavolal na pobočku banky a zablokoval si účet. Následující den navštívil jak banku, tak i policii, kde popsal, jak k nešťastné události došlo. I přesto, že mu byly neznámým pachatelem odčerpány peníze, si nyní může oddychnout. Díky rychlému jednání jeho samotného, banky a policie, mu byly peníze vráceny zpět.

Opět varujeme všechny, kteří něco prodávají či kupují na internetu, aby byli opatrní, protože ne všechny případy mají stejně dobrý konec. Neotvírejte žádné podobné odkazy, nevstupujte prostřednictvím těchto odkazů do svého internetového bankovnictví a už vůbec nevyplňujte údaje ze svých platebních karet.

Další případ, který mohl skončit nešťastně, se odehrál koncem dubna. Podvedenou měla být žena z Ostrožské Nové Vsi. Na tu si ale hned tak nějaký podvodník nepřijde!

Mladá žena přijala hovor, ve kterém se ozval muž. Představil se jako zaměstnanec banky a dotazoval se jí, zda si nežádala o úvěr. Když od ženy slyšel jasné NE, řekl, že se zřejmě jedná o podvod. Následně přijala hovor od zaměstnance jiné banky a poté ještě od údajného policisty z Prahy. Ten jí začal popisovat, jak se stala obětí podvodu ze strany zaměstnance banky. Ženě bylo doporučeno, aby ještě ten den zajela do Brna do banky, z účtu vybrala veškeré finance a poté ho zablokovala. Vybrané peníze měla dle instrukcí vložit na jím doporučený účet do doby, než se vše vyřeší. To ale žena neudělala. Naopak zavolala do své banky, na policii a o celé situaci nás informovala.

Pamatujte, že pány svého účtu jste vy a v případě jakýchkoliv pochybností vždy kontaktujte svou banku nebo linku 158!

12. května 2022, por. Bc. Milena Šabatová

vytisknout e-mailem