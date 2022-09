Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žena vstoupila do vozovky bezprostředně před vozidlo

JABLONEC NAD NISOU – Žena vstoupila do vozovky mimo přechod pro chodce a bezprostředně do jízdní dráhy jedoucímu vozidlu.

Minulý týden v pátek 16. září dopoledne chvilku před jedenáctou hodinou se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května. Řidič s vozidlem Fiat Stilo jel ve směru od Liberce do Tanvaldu, kde při vyjíždění z kruhového objezdu mu z pravé strany silnice mimo vyznačený přechod pro chodce bezprostředně do jízdní dráhy vstoupila 68letá chodkyně. Při následném střetu s vozidlem utrpěla chodkyně zranění, se kterým byla převezena posádkou zdravotnické záchranné služby do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u řidiče i chodkyně policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 50.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





19. 9. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem