Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žena vnikla do cizího domu

PLÁNICKO - Překonala oplocení pozemku a prohledala rodinný dům.

Ve zkráceném přípravném řízení převzala osmadvacetiletá žena z Klatov sdělení podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádež ve stadiu pokusu.

Případ prověřovali policisté z obvodního oddělení v Plánici, kterým bylo oznámeni vniknutí na pozemek a následně do rodinného domu v obci na Plánicku. V době od 11. do 12. dubna letošního roku žena přelezla zídku o výšce 170 cm u domu, a poté vnikla po vytlačení okna do domu. Uvnitř neuzamčenými dveřmi vešla do obytných prostor, jenž prohledala, nic neodcizila a dům opustila. Žena neoprávněně vnikla do obydlí jiného, ve kterém zůstala a překonala překážku.

nprap. Dana Ladmanová

20. května 2022

vytisknout e-mailem