Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Žena v pátrání

Policisté pátrají po ženě nepravomocně odsouzené za zpronevěru a podezřelé z podvodu.

Kriminalisté čtvrtého policejního obvodu pátrají po osmačtyřicetileté ženě, která byla nepravomocně odsouzena za zpronevěru finančních prostředků k úhrnnému trestu odnětí svobody v délce šesti let. Hledaná je navíc podezřelá z podvodu. Od poškozeného měla vylákat finanční prostředky s příslibem jejich zhodnocení. To však neučinila a finance si uložila na různé účty, aniž by je vrátila zpět majiteli. Celková škoda, kterou svým jednáním spáchala, byla vyčíslena na několik milionů korun. Kriminalisté nevylučují, že se bude i nadále pokoušet o obdobné jednání.

V souvislosti s případy byl na ženu začátkem června tohoto roku vydán příkaz k zatčení a o měsíc později příkaz k zadržení.

Hledaná má štíhlou 165 cm vysokou postavu, delší vlasy a modré oči.

Pokud máte informace, které by vedly k jejímu vypátrání, kontaktujte linku tísňového volání 158.

por. Mgr. Jan Rybanský - 10. září 2020

