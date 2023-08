Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žena uvěřila slibům lékaře na misi v Jemenu

Strakonice – Vysněného muže se ženě nedočkala.

Strakoničtí policisté opětovně varují před podvodníky na internetu. S jedním takovým se na dálku seznámila starší žena ze Strakonic, kterou muž kontaktoval v aplikaci Messenger. Ženu zaujal profil muže natolik, že s ním pokračovala v komunikovat přes aplikaci WhatsApp. Muž pod smyšleným jménem Antonín Vlček se ženě představil jako lékař na misi v Jemenu, uvedl, že je vdovec a chce se vrátit zpátky do Čech. Jejich komunikace trvala přes tři měsíce. Během takto krátké doby si muž ženu svými sliby o krásném společném podzimu života natolik získal, že byla ochotná mu pomoci a poslat finanční hotovost, kterou po ní požadoval. Jednou chtěl poslat platbu na propustku do České republiky, podruhé na letenku z Jemenu, další na pokutu do Jemenu, na pokutu do Prahy za propadlé vízum a také na vystavení nových dokladů v Praze. Postupně 70letá žena neznámému podvodníkovi poslala částku přesahující dvě stě tisíc korun. Vysněného muže se ale nedočkala. Podobných podvodníků je na internetu opravdu hodně. A tato žena není rozhodně první, která slibům uvěřila. Všechny policií zveřejněné případy podvodů by měly být varováním pro ostatní!!

por. Mgr. Jaromíra Nováková

29. srpna 2023

