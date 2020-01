Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žena odchodem z facebooku odstartovala manévry záchranářů

JABLONECKO - Facebookoví přátelé se obávali o její život.

O tom, jakou vážnost přikládají lidé sociálním sítím, jsme se přesvědčili opět v tomto týdnu. V úterý jsme od jabloneckých strážníků přijali informaci o tom, že místní žena středního věku má v úmyslu spáchat sebevraždu. To vyplynulo z jejího vzkazu, který napsala přátelům na svou zeď na facebooku. V jeho závěru se loučila slovy "opouštím vás, mám vás ráda, mějte se tu krásně".



Strážníci se na základě poznatku od místních občanů nejprve sami snažili ženu kontaktovat v místě jejího bydliště. Když jim neotevřela dveře, tak se spojili s námi a my jsme rozhodli o násilném vniknutí do bytu. Žena už mohla být po smrti a nebo se na svou sebevraždu připravovat, na místo jsme proto okamžitě povolali příslušníky Hasičského záchranného sboru a Zdravotnickou záchranou službu. Společně s hasiči jsme do bytu vnikli oknem za využití vysokozdvižné plošiny. Tam jsme ale nikoho nenašli. Po ženě jsme následně začali pátrat v širším okolí a po nějaké době jsme se také vrátili do místa jejího bydliště. Tentokrát nám otevřela a byla naprosto v pořádku. Když se od nás dozvěděla důvod naší návštěvy, byla hodně překvapená a sdělila nám, že jde o velké nedorozumění. Spáchat sebevraždu vůbec neměla v úmyslu. Rozhodla se jen odhlásit ze sociální sítě Facebook, a proto se se svými přáteli rozloučila.

Její emotivní slova ale odstartovala manévry celého integrovaného záchranného systému. Všem dalším lidem, kteří se rozhodnou ukončit své působení na facebooku, doporučujeme, aby o tom svým přátelům napsali jasnou a věcnou zprávu, stačí jen napsat "končím s facebookem", ušetří tak záchranářům zbytečnou práci.

19. 1. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

