Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žena šroubovákem poškodila pneumatiky

Strakonice - Za trestný čin poškození cizí věci a porušování domovní svobody půjde před soud.

Ve zkráceném přípravném řízení řeší policisté z obvodního oddělení v Radomyšli případ poškozeného osobního automobilu. K události došlo dne 28. července v obci Střelské Hoštice. Pachatel tehdy vnikl na oplocený pozemek u jednoho domu a následně šroubovákem poškodil pravou zadní a pravou přední pneumatiku na zde zaparkovaném vozidle značky Škoda. Způsobil tak škodu ve výši téměř 9 000 korun. Policisté zjistili, že skutek má na svědomí žena (40 let) ze Strakonicka. Kromě trestného činu poškození cizí věci má na svědomí také trestní čin porušování domovní svobody. Za své jednání by měla do dvou týdnů skončit před soudem.

11. srpna 2019

