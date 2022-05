Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žena si vůbec nic nepamatuje

BRNO: Kriminalisté pátrají po muži, který ženu podle kamerového záznamu doprovázel.

Brněnští kriminalisté z 1. Oddělení obecné kriminality vyšetřují případ možného napadení ženy, ke kterému mělo dojít koncem dubna v Králově Poli. Jednatřicetiletá žena si vyšla s kamarádkami do restaurace a pak na diskotéku. Ovšem od jisté doby si nedokázala vůbec vzpomenout, co se přihodilo a zřejmě to nebylo z důvodu požitého alkoholu. Z kamerových záznamů vyšlo najevo, že žena odcházela z podniku s neznámým mužem. Jiný muž ji pak prý našel ležet na zemi, naložil ji do vozidla a odvezl na služebnu městské policie.

Celý případ je opředen mnoha neznámými a kriminalistům by nejvíce pomohlo hovořit s mužem, který ženu doprovázel. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu muže na záběrech, prosím neprodleně sdělte policistům přes tísňovou linku 158.

Policie ČR děkuje za splupráci!

por. Andrea Cejnková, 19. května 2022

Související dokumenty napadení.mp4

Velikost souboru:66,0 MB / formát MP4

