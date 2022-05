Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žena se po pádu z koně ztratila v lese, vypátrali ji naši kolegové z jízdní policie

KRAJ - Oddělení služební hipologie z Frýdlantu zabodovalo v Sosnové nejen na dni s policií.



Včera jsme na autodromu v Sosnové pořádali prezentační akci pod názvem "Den s policií a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému", na kterém jsme veřejnosti představili nejrůznější policejní činnosti i technické vybavení Policie ČR. Premiéru zde měli dva starokladrubští koně z oddělení služební hipologie ve Frýdlantu, kteří si tu hned získali srdce návštěvníků.

Po skončení jejich exhibice před zaplněnými tribunami je naši kolegové vyvedli z areálu autodromu do lesa na relaxační procházku, která se ale nečekaně změnila v ostrou pátrací akci. Hned na okraji lesa policisty oslovil ustaraný muž a sdělil jim, že se jeho 40letá manželka ztratila na neznámém místě v lesích v okolí Sosnové po pádu z koně. Při něm utrpěla částečnou ztrátu paměti a kromě toho, že si ani nepamatovala, jak se do lesa dostala, v neznámém prostředí nemohla najít cestu zpět. Muž s ní udržoval spojení přes mobilní telefon. Manželé přijeli do Sosnové společně ze Semilska autem, za kterým ještě v přívěsu převáželi koně, aby se tu na něm mladá žena projela.

Štěstí měla alespoň v tom, že se včera konal na místním autodromu "policejní den", kam dorazila i jízdní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Díky této souhře náhod mohli koně okamžitě proběhnout les a zhruba po dvou kilometrech dezorientovanou 40letou ženu naši kolegové vypátrali. Žádné vnější zranění na sobě neměla a byla schopná pod naším dohledem po svých dojít až na autodrom. Tam ji předběžně prohlédli zdravotníci zdravotnické záchranné služby, kteří tu rovněž měli své stanoviště. Jezdkyně při pádu z koně utrpěla otřes mozku a lékař jí po vyšetření doporučil domácí klidový režim.

23. 5. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

