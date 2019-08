Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Žena putovala do vazby

PARDUBICKÝ KRAJ - Chrudimští kriminalisté zadrželi ženu, která okrádala seniory.

Podvody na seniorech jsou problémem nejen v Pardubickém kraji. Pachatelé těchto činů jsou bezcitní, přesvědčiví a za své oběti si vybírají nejzranitelnější oběti – seniory. Vloudí se do jejich přízně tím, že jim například pomohou s nákupem nebo si s nimi prostě jen popovídají, což osamělým starším lidem poměrně dost chybí. Bezbřehá důvěřivost seniorů pachatelům nahrává do karet, začnou si vymýšlet někdy až neuvěřitelné historky, na jejichž základě pak z poškozených vylákají tisíce až sta tisíce korun. Objasnění těchto skutků je často obtížné, protože senioři si již nepamatují detaily skutků, tváře a jiné věci.

O to větší radost policisté mají, když se jim takového pachatele podaří zadržet. To se teď povedlo chrudimským kriminalistům, kteří zadrželi, obvinili a nyní již vazebně stíhají 54letou ženu žijící v Chrudimi. Obviněné je kladeno za vinu, že se od 17. června t.r. do 15. července t.r. dopustila trestných činů podvodu, krádeže a porušování domovní svobody, za což jí hrozí až tři roky odnětí svobody. Skutky měla páchat v Chrudimi, Slatiňanech, Vysokém Mýtě a v Pardubicích.

Obviněná se většinou vloudila do přízně poškozených a začala jim vyprávět své „historky“. Většinou to byla lítostivá legenda o tom, že pachatelka – podvodnice o sobě tvrdí, že je zdravotní sestra z nemocnice a přišla okradeným říct, že jejich rodinný příslušník (syn, snacha, apod.) je po vážné nehodě v nemocnici a potřebuje okamžitou transplantaci ledviny. Starší občané, ač v některých případech disponovali mobilními telefony, byli tak překvapeni, že ženě peníze vydali. Obviněná pak tvrdila, že musí peníze odnést a zmizela. Na chrudimské policisty si však nepřišla a Ti svojí mravenčí prací na ní přišli a zadrželi jí. Jak uvedl jeden z kriminalistů, zajímavé na celé věci bylo to, že žena chodila „do akce“ výhradně v pondělí.

Škoda, kterou obviněná způsobila, dosáhla částky necelých 36.000 korun, nicméně pro seniory žijící z důchodů to bývají obrovské finanční částky. Vzhledem k tomu, že se žena podobné trestné činnosti dopouštěla již v minulosti a za posledních 10 let za ní byla i odsouzena, podali kriminalisté státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněné do vazby, čemuž následně Okresní soud v Chrudimi vyhověl.

5. srpen 2019

