Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žena prodávala kolo, napadli ji kupující

České Budějovice - Kriminalisté případ okamžitě vyřešili. (Hlasová schránka 974 226 916)

Českobudějovickým kriminalistům se podařilo ve velmi krátké době odhalit dva pachatele, kteří mají na svědomí trestný čin loupeže. K události došlo dne 25. července v ulici Sukova. Muži zde měli domluvenou schůzku se ženou, která přes internet prodávala jízdní kolo značky Bianchi v hodnotě 10 000 korun. Došlo k setkání. Žena přišla rovnou s jízdním kolem, které měla v úmyslu prodat. Mladší z mužů k sobě obrátil pozornost ženy a neustále na ní mluvil. Druhý pachatel pak k ženě přistoupil a udeřil jí. Žena spadla na zem. Přesto, že se ještě snažila útočníkům zabránit, aby kolo ukradli, nepodařilo se jí to a mladší z mužů na kole odjel. Žena neutrpěla žádné zranění. Okamžitě o události informovala policisty. Případem se ihned začali zabývat českobudějovičtí kriminalisté, kteří zjistili, že skutek má na svědomí dvojice pachatelů (32 a 29 let). Jsou obviněni z trestného činu loupeže. Mladší z mužů je stíhán vazebně, starší je stíhán na svobodě. Případem se kriminalisté nadále zabývají a zároveň upozorňují na tento typ obchodu, kdy lidé prodávají či nabízejí zboží přes internet a následně dochází k osobním setkáním, aby byli velmi opatrní a pokud je to možné, nechodili na podobné schůzky sami.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

29. července 2019

vytisknout e-mailem