Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žena přišla před Vánoci o více než 200 tisíc

TEPLICKO - Další podvod při prodeji zboží; Viděli jste nehodu?

Žena přišla před Vánoci o více než 200 tisíc

O veškeré své úspory přišla v předvánočním čase 43letá žena z Teplic. Bohužel se stala obětí podvodníků, kteří neustále zkouší své lsti v prostředí inzertních portálů. I v tomto případě žena prodávala na sociální síti dětskou tabuli. Ozval se kupec, který navrhnul, že k přepravě tabule využije přepravní službu, která věc vyzvedne a doručí mu jí. Poškozené pak přišla na email zpráva tvářící se jako zpráva od dopravní společnosti. Na zaslaném odkazu žena vyplnila údaje o platební kartě. Následně zjistila, že jí z účtu zmizely veškeré finance přesahující částku 200 tisíc korun.

Policisté opět varují před podvody při prodeji zboží. Nenechte se vmanipulovat do přání kupujícího, pravidla prodeje si určete sami. Kupujícímu stačí pro převod peněz pouze číslo Vašeho účtu. V žádném případě nezadávejte na zaslaných odkazech přístupová hesla do svého bankovnictví ani údaje o platební kartě.

Viděli jste nehodu?



V pátek 9. 12. 2022 v době od 07:45 do 08:50 hodin došlo k dopravní nehodě v Teplicích v ulici Na hrázi. U přechodu pro chodce u Tržního náměstí ve směru od hlavního nádraží ČD na Řetenice nezjištěný řidič narazil do sloupu s dopravní značkou „přechod pro chodce“. Z místa pak řidič odjel, aniž by nehodu oznámil. Žádáme případné svědky nehody, aby se ozvali dopravním policistům na lince 974439260.

15. prosince 2022

por.Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí PČR

Územní odbor Teplice

vytisknout e-mailem