Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Žena připoutaná k topení

Složky integrovaného záchranného systému včera ráno zasahovaly u požáru v bytě, ve kterém se nacházela žena připoutaná pouty k topení. Společnými silami se tak podařilo požár uhasit a předejít neštěstí.

Včera ráno vyjížděli policisté z pohotovostní motorizované jednotky spolu s policisty z místního oddělení Kyje do Bobkovy ulice v Praze 9, kde se měla nacházet žena, která byla připoutaná k topení a žádala o pomoc. Po příjezdu policisté zjistili, že z bytu, kde se má nacházet spoutaná žena, vychází kouř. Proto si policisté z pohotovostní motorizované jednoty vzali masky, informovali operační středisko o požáru a běželi paní na pomoc. Jakmile se policisté dostali do 4. patra, provedli násilný vstup do silně zakouřené bytu a doplazili se přímo k ženě, která ležela na zemi připoutaná k topení přímo u ohniska požáru. Následně pomocí hasicího přístroje uhasili požár, který ohrožoval život ženy. Poté přivolaní hasiči ženě kleštěmi uštípli pouta a vyvedli ji ven z bytu. Tam na silně nadýchanou ženu čekali záchranáři, kteří ji ošetřili a převezli do nemocnice k hospitalizaci.

Policisté šetřením zjistili, že žena chtěla tímto způsobem s největší pravděpodobností spáchat sebevraždu. Již v minulosti několikrát na linku 158 oznámila nepravdivé informace a včerejšího dne měla být z bytu vystěhována. Celým případem se v současné chvíli zabývají kriminalisté, kteří stanoví i právní kvalifikaci případu. Vzhledem k těmto zjištěným skutečnostem je sedmatřicetiletá žena v současné chvíli umístěna v psychiatrické léčebně.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 28. 1. 2022

Související dokumenty požár. mp4

Velikost souboru:94,9 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem