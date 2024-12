Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žena při venčení feny čelila útoku cizího psa a utrpěla přitom zlomeninu ruky

ČESKOLIPSKO - Pátráme po jeho majiteli.

Minulé pondělí 25. listopadu mezi 15.30 a 16. hodinou venčila 43letá žena roční fenu australského ovčáka za bytovým domem číslo 760 ve spojovací uličce mezi ulicemi Sklářská a Mařákova v Novém Boru, když se proti nim rozeběhl cizí pes typu německého ovčáka a vrhal se útočně na fenu. Majitelka ji v té době vedla na vodítku, a když se ho snažila odehnat, ztratila rovnováhu, upadla na zem a zlomila si přitom ruku. V tu chvíli psa odchytil jeho majitel a odvedl ho. Ještě, než s ním odešel, se zeptal, jestli je v pořádku, ale na její sdělení, že ji bolí ruka, nijak nereagoval.

Vzhledem k následkům události jsme ve věci zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti. Po majiteli psa proto pátráme. Podle popisu by se mělo jednat o muže kolem 50 let s mírnou pleší, vysokého asi 170 až 180 centimetrů, středně silné postavy s výraznějšími rameny. Měl na sobě tmavé oblečení, možná tepláky nebo montérky. Jeho pes nezjištěného plemene se zdánlivě podobal německému ovčákovi, měl krátkou, černou srst, kolem čenichu a na hrudi se světle hnědým žíháním. Podle jistých indicií by měl majitel i se psem bydlet v Novém Boru. Pokud nám můžete pomoci zjistit jeho totožnost, ozvěte se nám prosím na linku 158. Samozřejmě se i touto cestou obracíme na něj osobně, a žádáme ho, aby nás kontaktoval a podal k celé události vysvětlení.

2. 12. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem