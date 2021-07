Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žena před útočníkem utekla

BRNO: Pomozte najít sexuálního násilníka.

Dnes kolem 17. hodiny jsme na tísňovou linku 158 přijali oznámení o tom, že v lesích poblíž Brněnské přehrady nedaleko sídliště Kamechy, se neznámý pachatel pokusil znásilnit mladou ženu. Té se naštěstí nic nestalo, kdy násilníkovi dokázala pohotově utéct. Na místo tak bylo neprodleně vysláno několik hlídek, včetně policejního psovoda. Ze vzduchu navíc po muži pátral i vrtulník s termovizí. Násilníkovi se ale přesto podařilo zmizet. Hledaný pachatel by měl být ve věku kolem 20 let, velmi vysoké a hubené postavy. Oblečený by měl být do trička a šortek. Informace o něm neprodleně sdělte na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebně.



V žádném případě se jej ale nepokoušejte zadržet sami, mohl by být totiž nebezpečný!

por. Bc. Petr Vala, 19. července 2021.

