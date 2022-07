Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žena postrach silnic

Strakonice – Řídí přes uložené zákazy, a ještě pod vlivem.

Nevídaná podívaná se ve středu 20. července 2022 naskytla dopravním policistům, kteří jeli řešit po 12 hodině dopravní nehodu do obce Dřešín na Strakonicku. Řidička (42 let) vozidla Škoda Fabia jedoucí ve směru od Vacova do Čestic nezvládla řízení, nedobrzdila a zezadu narazila do před ní jedoucího automobilu Renault Megane Scenic, ve kterém cestovala žena se třemi dětmi. Renault po nárazu přistál ve zdi domu. Jedno z dětí utrpělo lehké zranění. Následky ale mohly být fatální. Když řidička fabie vylezla z vozu a promluvila, bylo více než jasné, že je pod vlivem návykových látek. Její chování bylo zmatené a pohyby nekoordinované. Obě řidičky se na výzvu policistů podrobily dechové zkoušce, kdy u obou vyšly s negativním výsledkem. A tak u řidičky Škoda Fabie policisté provedli ještě orientační test na přítomnost psychotropních látek. Výsledek ukázal přítomnost na látky amfetamin/metamfetamin. Lékařské vyšetření spojené s odběrem krve a moči žena odmítla. A co víc, za volantem neměla co dělat, jelikož má uložený zákaz řízení všech motorových vozidel. Policisté jí zakázali další jízdu, vozidlo nechali odtáhnout a na místo přivolali záchrannou službu. Proti ženě zahájili trestní stíhání pro přečin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Video:VIDEO.avi

Ujížděla hlídce - Policie České republiky

por. Mgr. Jaromíra Nováková

25. července 2022

Odkazy do noveho okna dopravní nehoda Detailní náhled

vytisknout e-mailem