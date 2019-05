Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žena pobodala o sedm let mladšího muže

KARLOVARSKÝ KRAJ – Je obviněna z pokusu vraždy.

V neděli dne 19. května 2019 došlo ve večerních hodinách v malé obci na Karlovarsku ke zvlášť závažnému zločinu. Jednašedesátiletá žena zde měla vtrhnout do pokoje, kde spal o sedm let mladší muž a s úmyslem ho usmrtit jej bodla nožem do oblasti hrudníku. Napadený muž se bránil, a proto žena v útoku již nepokračovala a z místa odešla.

Poraněný muž si na místo přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Útočnici policisté zadrželi a po provedených úkonech krajští kriminalisté z odboru obecné kriminality proti ní zahájili trestní stíhání pro spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu. V případě prokázání viny jí tak hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let. Celý případ je nadále v šetření kriminalistů.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

21. 5. 2019

