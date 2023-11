Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žena platit nehodlá

MOSTECKO - Ignoruje ale rozhodnutí soudu.

Zpravidla jsme zvyklí, že alimenty neplatí muži. Tentokrát si ale od policejní vyšetřovatelky převzala obvinění 25letá Mostečanka, a to ze spáchání přečinu zanedbání povinné výživy. Ta zřejmě zapomněla, že ji po světě běhají dvě děti. Minulý rok v létě Okresní soud v Mostě ženě určil, že bude na každé z dětí přispívat částku ve výši 1500 korun. Povedlo se jí to jenom jednou, ačkoliv zdravotně omezená nebyla, nedostatečné majetkové možnosti nemá a ani ji v tom nebránily žádné závažné okolnosti. Přesto od loňského října neposlala ani korunu a do současné doby se dluh stíhané vyšplhal na 39 tisíc korun. Mostečanka neplněním zákonné povinnosti posílat výživné vystavila oprávněnou osobu do nebezpečí nouze. Základní potřeby dětí musely být pak hrazeny pomocí dávek státní sociální podpory různými příspěvky. Obviněná stane opět před soudem, tentokrát může ale v případě uznání viny odejít až tříletým trestem.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

6. listopadu 2023

