Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Žena opustila nařízenou karanténu

BENEŠOVSKO- Ženě nyní hrozí pobyt za mřížemi

Ve středu 7. dubna kontrolovali policisté společně s pracovníky krajské hygienické stanice devětačtyřicetiletou ženu v Benešově, které se až do 8. dubna měla nacházet v místě bydliště v karanténě z důvodu, že byla pozitivně testovaná na COVID-19. Žena měla dle rozhodnutí příslušné krajské hygienické stanice nařízenou karanténu po dobu čtrnácti dní, která měla skončit 8. dubna, policisté ji však na adrese nezastihli. Policisté následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu šíření nakažlivé lidské nemoci. Vzhledem k tomu, že žena pravděpodobně nedodržela karanténí opatření a opustila místo ve kterém měla setrvat nejméně do 8. dubna, jí nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na 2 roky až 8 let, a to i z toho důvodu, že se svého jednání měla dopustit za vyhlášeného nouzového stavu na celém území Čeeské republiky.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

9. dubna 2021

