Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žena nesplácela 19 úvěrů

TEPLICKO - Kradli nepojízdná auta; Půjčila si stovky tisíc; Hledáme svědky nehod

Kradli nepojízdná auta

Z přečinu krádeže se budou zodpovídat dva muži ve věku 37 a 41 let, kteří jsou podezřelí, že koncem loňského srpna odcizili v Proseticích nepojízdné vozidlo Ford Mondeo. Auto, jehož hodnotu majitel vyčíslil na pět tisíc korun, odtáhli na laně do Bíliny, kde ho následující den vypátrali policisté. Vozidlo na místě sice předali majiteli, ale než si stačil zajistit odtah, lapkové se na místo vrátili, auto rozebrali a prodali do sběrny.

V půlce září ukradli v Proseticích nepojízdný Peugeot v hodnotě šest tisíc korun, který opět odtáhli na laně, rozebrali a prodali do sběrny. Oba spolupachatelům hrozí v krajním případě až dvouleté vězení, mladšímu muži navíc hrozí trest i za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože si sedl za volant, i když má Okresním soudem v Teplicích uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel.

Půjčila si stovky tisíc

Až pět let za mřížemi by mohla strávit žena z Teplicka, která byla obviněna z úvěrového podvodu. Je podezřelá, že v průběhu jednoho roku požádala u různých společností o devatenáct úvěrů, které řádně nesplácela a navíc při uzavírání smluv uváděla nepravdivé informace o svých finančních závazcích. Postupně si půjčila přes 680 tisíc korun, z nichž poškozeným společnostem splatila jen část, obviněná je stíhána na svobodě.

Hledáme svědky nehod

Žádáme občany o pomoc při objasnění okolností dopravní nehody, ke které došlo v době od 18:30 hodin dne 20. prosince do 9:20 hodin dne 23. prosince 2021 v Teplicích, ul. Pod Doubravkou. Neznámý řidič se měl poškodit levou zadní stranu zaparkovaného vozidla Ford Focus a z místa odjet, aniž by splnil povinnosti dané zákonem při účasti na dopravní nehodě.

Od nehody měl ujet i řidič vozidla, který v době od 13:10 do 13:30 hodin dne 3. ledna 2022 hodin v Dubí, ul. Sídliště Družba na parkovací ploše u restaurace Čtyřlístek poškodil pravý zadní blatník vozidla Ford Tourneo.

Žádáme případné svědky, kteří by mohli poskytnout relevantní poznatky vedoucí k objasnění příčin a okolností nehod, případně mají k dispozici kamerové záznamy pořízené v době nehod, aby se přihlásili na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.





5. ledna 2022

mjr. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 421 207

email: krpulk.kr.pio@pcr.cz

vytisknout e-mailem