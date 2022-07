Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žena napadla muže

KARLOVARSKO – Nyní jí hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Nejdek sdělili podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu třiatřicetileté ženě z Karlovarska.

Třiatřicetiletá žena měla v první polovině června letošního roku v jedné menší obci na Karlovarsku kolem šestnácté hodiny odpolední vstoupit do jednoho z restauračních zařízení. V tom měla mít nejdříve slovní rozepři se sedmačtyřicetiletým mužem, a to kvůli tomu, že měl muž stát s vozidlem na místě, které má mít žena pronajaté právě pro parkování svého vozidla. Poté měla žena k muži zezadu přistoupit a udeřit ho rukou do oblasti hlavy. Po tomto útoku měl sedmačtyřicetiletý muž spadnout ze židle a způsobit si zranění, se kterým musel vyhledat lékařské ošetření.

V případě prokázání viny hrozí třiatřicetileté ženě trest odnětí svobody až na tři roky.

prap. Jan Bílek

nprap. Jakub Kopřiva

22.7.2022

