Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žena napadala zdravotníky i policisty

JIHLAVSKO: Dechová zkouška se u ženy blížila ke dvěma promile

Ze spáchání dvou trestných činů je podezřelá devětatřicetiletá žena z Jihlavska, která napadala zasahující zdravotníky pomáhající její opilé kamarádce a zaútočila na přivolané policisty.

K události došlo v první polovině září v Jihlavě v lokalitě ulice Palackého. Po desáté hodině večer byli policisté přivoláni do parku, kde byly dvě opilé ženy, z nichž jedna byla ve stavu, který vyžadoval lékařskou péči. Zřejmě totiž předtím upadla a zranila se. Na místo mířila také zdravotnická záchranná služba. Po příjezdu čelila hlídka slovnímu útoku ze strany druhé opilé ženy. Křičela také na zdravotníky a snažila se zasahovat do péče poskytované její známé. Policisté agresivní ženě v jejím útočném jednání bránili, situaci zklidňovali a dávali jí výzvy, aby svého jednání zanechala. Žena házela po okolí obsah své kabelky. Náhle začala opět křičet na zdravotníky, snažila se do nich strkat a dostat se do jejich vozidla. Policisté jí v jednání bránili a opakovaně ji vyzývali, aby agresivní chování ukončila. Žena i nadále pokračovala ve vulgaritách, násilném a nepředvídatelném chování, které vyústilo ve fyzické napadení jednoho z policistů. Policisté agresivní ženu zajistili, při dechové zkoušce jí naměřili hodnotu 1,84 promile alkoholu. Následně ji odvezli na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Ke zranění nedošlo.

Druhá, čtyřiačtyřicetiletá žena směřovala vozidlem zdravotnické záchranné služby na vyšetření do nemocnice.

Policisté na základě shromážděných důkazů sdělili devětatřicetileté ženě podezření ze spáchání trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví. Případ řešili ve zkráceném přípravném řízení. Dále je žena podezřelá ze spáchání přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku.

por. Bc. Jana Kroutilová

23. září 2024

