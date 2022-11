Žena nakupovala na cizí kartu

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Chtěla platit na cizí kartu

Ústečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 22leté ženě z trestného činu Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podezřelá nakupovala v místním obchodním centru, kdy v jednom z obchodu chtěla platit částku 492 korun platební kartou. Obsluha u poklady ovšem při placení zjistila, že karta je zablokovaná a že je nutné kartu zadržet. Policisté na místě následně ženu zadrželi a převezli na policejní služebnu. Při prověřování se zjistilo, že podezřelá tuto kartu ještě před blokací několikrát využila k placení. Za uvedené jednání jí hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.

Usedl za volant i přes zákaz

Policisté z oddělení hlídkové služby v ulici U Kostela kontrolovali 50letého řidiče vozidla Škoda Octavia. Při této kontrole zjistili, že řidič má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Tím, že za volant usedl a řídi, je tento muž podezřelý z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Nenastoupil do výkonu trestu

Policisté z oddělení hlídkové služby v ulici Na Nivách kontrolovali 49letého muže. Při lustraci této osoby zjistili, že na muže je od počátku měsíce října vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Tím, že muž v měsíci září osobně převzal výzvu k nástupu do vězení a do vězení nenastoupil, tak je v současné době obviněn z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policisté tohoto muže zadrželi a ještě téhož dne byl eskortován do věznice.

Ústí nad Labem 18. listopadu 2022

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

