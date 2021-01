Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žena na zasněžené komunikaci nezvládla řízení

MLÝNEC – Vyjela do protisměru, kde čelně narazila do protijedoucího vozu.

Tachovští dopravní policisté přijali v úterý oznámení o nehodě, která se stala kolem 6:30 hod. na silnici mezi obcemi Nové Sedliště a Mlýnec. Ve směru na Mlýnec jela s osobním vozidlem značky Hyundai 39letá řidička. Z dosavadního šetření vyplývá, že nepřizpůsobila rychlost jízdy vozidla povětrnostním podmínkám, stavu a povaze komunikace a po projetí mírné pravotočivé zatáčky na sněhové vrstvě na komunikaci nezvládla řízení, vozidlo uvedla do smyku a vyjela do protisměru, kde čelně narazila do protijedoucího vozidla značky Nissan. Po střetu sjela obě vozidla do silničních příkopů. Řidička při nehodě utrpěla zranění, a tak byla převezena do nemocnice na ošetření. Požití alkoholu policisté vyloučili u obou účastníků provedenými dechovými zkouškami. Vzniklou škodu odhadli na 150 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

28. 1. 2021

vytisknout e-mailem