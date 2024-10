Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žena kradla ve výtahu

MOSTECKO - Za oběť si vybrala seniorku.

Policisté z obvodního oddělení v Mostě objasnili případ krádeže z výtahu, po které seniorka postrádala peněženku s osobními doklady a penězi. O své věci přišla poškozená v odpoledních hodinách, když se vracela s nákupním vozíkem na kolečkách z obchodu a v patách měla neznámou ženu. Ta ji následovala do vchodu a do výtahu. Seniorka prohodila se ženou několik slov, která ji sdělila, že jde na návštěvu za kamarádkou. Pravda vyšla najevo o několik minut později, když poškozená přišla do bytu a začala vybalovat nákup. Zjistila, že ji něco chybí. Mostečtí policisté viní 49letou ženu z Bíliny z toho, že se při společné jízdě výtahem nezdráhala okrást 86letou paní. Té měla podezřelá v nestřežený okamžik z vozíku odcizit peněženku. Peníze z ní prý vytáhla a zbytek dokladů včetně platební karty pravděpodobně vyhodila. Policisté se případem intenzivně zabývali a vyhodnotili zajištěný obrazový materiál, který je dovedl na správnou cestu. Po podezřelé vyhlásili celostátní pátrání a zjistili, že to není poprvé, co se měla dopustit obdobného protiprávního jednání. Klec spadla o několik dní později v Teplicích, kde na ni narazili tamní kolegové, kteří ženu zadrželi. Na služebně si převzala sdělení podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Vzhledem k jejím třem předešlým trestům jí v případě uznání viny hrozí další až tříletý pobyt ve vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

4. října 2024

