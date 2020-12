Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žena havarovala do stromu

STŘÍBRO – Při havárii byla řidička i dvě spolujezdkyně zraněné. Jedna z nich byla transportována letecky.

Tachovští dopravní policisté přijali oznámení o nehodě, která se stala dnes kolem 10:00 hod. na silnici mezi obcemi Stříbro a Ostrov u Stříbra. Ve směru na Ostrov u Stříbra jela s osobním vozidlem značky Fiat 23letá řidička. Z dosavadního šetření vyplývá, že se v úseku zvaném Jirná řidička řádně nevěnovala řízení - přestala krátce sledovat komunikaci – a plynule vyjela vpravo mimo silnici, kde pravou přední částí vozidla narazila do kmene stromu. Při nehodě utrpěla 18letá spolujezdkyně vážná zranění, a tak byla z místa letecky transportována do nemocnice. Další dvě zraněné – řidička a nezletilá spolujedoucí – byly z místa převezeny záchrannou službou do nemocnice. Požití alkoholu u řidičky policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

21. 12. 2020

Odkazy do noveho okna havárie osobního vozidla Detailní náhled havárie osobního vozidla Detailní náhled

