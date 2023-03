Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žena financovala ropnou plošinu v Itálii

PROSTĚJOV - Za opravu čerpadla a nákup komponentů dala přes milion.

Dalším případem, kdy se nechala starší žena zmanipulovat svým novým „známým neznámým“, kterého poznala prostřednictvím virtuálního prostředí, šetří prostějovská kriminálka.

Prostřednictvím sociálních sítí začala s novým kamarádem komunikovat někdy začátkem února. Svěřil se jí, že je vdovec a pracuje jako vedoucí pracovník na vrtné plošině v Itálii. Po nějaké době, kdy si předávali o sobě zprávy, si začal stěžovat na poruchu čerpadla, které je nutné opravit, ale potřeboval by finančně pomoct. Nakonec ženu přesvědčil, aby mu peníze půjčila a zaslala. Po pár dnech bylo potřeba dokoupit k čerpadlu nějaké nové komponenty a žena se opět nechala ovlivnit smyšlenými povídačkami k zaslání dalších peněz. Dokonce si zřídila úvěr, aby mu v tíživé situaci, ve které se nacházel, pomohla. Dotyčný ji samozřejmě přesvědčoval o tom, že jí peníze meprodleně vrátí, jakmile to bude možné. Během deseti dnů mu oklamaná žena v několika platbách poslala téměř 1 374 000 Kč, které už zřejmě nikdy neuvidí. Jakmile jí došlo, že byla podvedena, obrátila se na policii a sdělila k případu všechny podstatné informace. Událost prověřujeme pro trestný čin podvod.

Doporučení: Internetové prostředí mnozí využívají k seznámení a navazování nových přátelství. Některá vydrží jiná ne, pokud ale na vás začne mít protějšek finanční požadavky, vždy komunikaci co nejdřív ukončete. Nevěstí to nic dobrého, ba naopak. Nepodlehněte ani srdceryvným a emocemi nabytým příběhům o nemoci, úmrtí v rodině a finanční tísni a nenechte se vmanipulovat do podvodných taktik s žádostí o finanční podporu a pomoc. Peníze nikomu neznámému za žádných okolností neposílejte, ani pod příslibem vrácení vyšší částky, než z vás podvodník vymámí, protože je už nikdy stoprocentně neuvidíte. Ušetříte si tím spoustu peněz a starostí. Pokud byste věděli o někom z vašeho blízkého okolí, že takovou známost udržuje a finančně podporuje, každopádně se mu snažte jeho počínání rozmluvit.

por. Mgr. Miluše Zajícová

10. března 2023

