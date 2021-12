Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žena byla obviněna z vraždy

ZLÍNSKÝ KRAJ: Hrozí jí mnohaletý trest odnětí svobody.

Krajští kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, ke kterému došlo v pátek večer v jedné z obcí na Holešovsku.

Vrchní komisař krajského odboru obecné kriminality obvinil třiačtyřicetiletou ženu z Olomoucka ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda. Obviněná žena, která svoji oběť důvěrně znala, několikrát bodla šestapadesátiletého muže nožem do oblasti hrudníku. Stalo se tak v místě jeho bydliště. Vše nedlouho po činu telefonicky oznámila sama obviněná žena, byť policistům následně tvrdila, že čin nespáchala. Policisté se muže ještě snažili zachránit a až do příjezdu lékařské pomoci zraněného muže oživovali. Přivolaní zdravotníci však u něj později konstatovali smrt. Ženě hrozí v případě odsouzení až dvacetiletý trest odnětí svobody.

Kroměřížský okresní soud v pondělí odpoledne akceptoval návrh na vzetí obviněné ženy do vazby.

6. prosince 2021, nprap. Petr Jaroš

