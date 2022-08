Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Země živitelka

České Budějovice - Policisté doporučují zvýšenou opatrnost v silničním provozu.

Zítra zahajuje českobudějovické Výstaviště již 48. ročník velmi vyhledávaného zemědělského veletrhu ZEMĚ ŽIVITELKA. V této souvislosti lze předpokládat zvýšený pohyb osob nejen v samotném areálu, ale i v celých Českých Budějovicích. Policisté jsou na toto opatření vždy připraveni a návštěvníkům, kteří přijedou do krajské metropole, připomínají, aby dbali zvýšené opatrnosti na pozemních komunikacích a to ze všech směrů do centra, sledovali návěsti u velkých křižovatek, ty dovedou řidiče na parkoviště v blízkosti Výstaviště. Pro řidiče motorových vozidel je připravené záchytné parkoviště u řeky Vltavy - podél Jiráskovo nábřeží, dále Na Dlouhé louce (u OD Kaufland), u Sportovní haly Stromovka a v přilehlých ulicích Husovy třídy.

Zároveň buďte opatrní na své osobní věci, které máte u sebe i v motorových vozidlech. Nenechávejte je viditelně uložené na sedadlech svých vozů, které na určitou dobu opouštíte. Byť se to někomu může zdát jako kliše, AUTO skutečně není trezor!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

24. srpna 2022

