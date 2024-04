Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zelené pivo mu zachutnalo

KRAJ: Během Velikonoc rozdali policisté pokuty v hodnotě více než půl milionu korun, nejčastěji za rychlost.

Velikonoce jsou z pohledu nehodovosti rizikovým obdobím, a proto také během uplynulého víkendu probíhala na jihomoravských silnicích dopravně bezpečnostní akce. Během ní policisté zkontrolovali přes tři tisíce vozidel. U čtyř stovek kontrol pak zjistili nějaké nedostatky, za které rozdali pokuty v celkové hodnotě převyšující půl milionu korun. Nejčastěji se jednalo o překročení nejvyšší povolené rychlosti, technický stav vozu, nesprávný způsob jízdy nebo nepoužívání pásů.

Důraz byl kladen také na kontroly alkoholu za volantem. Řidičů pod jeho vlivem během akce odhalili devět. Jedním z prvních byl v pátek časně ráno devětadvacetiletý muž, kterého policisté zastavili v dodávce na Tišnovsku. Po pozitivní dechové zkoušce s výsledkem téměř promile alkoholu policistům přiznal, že předchozího dne, na zelený čtvrtek vypil dvacet šest zelených piv.

I přes probíhající akci však nemálo řidičů o Velikonocích také bouralo. Policisté od pátku do pondělní půlnoci šetřili v Jihomoravském kraji třicet čtyři nehod, u dalších čtyřiačtyřiceti nehod pomáhali s vyplněním euro formuláře. U pěti nehod sehrál svou roli i alkohol. Nejvážnější nehoda se odehrála v neděli kolem půl jedné ráno v brněnské ulici Sportovní. Řidič osobního Audi najel do oploceného staveniště, kde naboural do traverzy. Při nárazu bohužel utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Jeho další dva spolujezdci byli se zraněními převezení do nemocnice. Nehody se však nevyhýbali ani motorkářům, kterých díky teplému počasí také vyjelo na silnice více. Hned dvě havárie se zraněním motorkářů se udály v Sokolnicích, první v pátek odpoledne a druhá v neděli. Při noční nehodě ze soboty na neděli se při nárazu do sloupu veřejného osvětlení zranil i podnapilý cyklista v Předklášteří.

por. David Chaloupka, 2. dubna 2024

